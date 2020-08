Barzaghi: “Inter-Getafe, un solo interrogativo da sciogliere per...

Barzaghi: “Inter-Getafe, un solo interrogativo da sciogliere per Conte”

Inter-Getafe è la sfida in programma venerdì alle ore 21.00 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen e valida per gli ottavi di finale di Europa League. Secondo Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – Conte al momento ha un solo interrogativo da sciogliere mentre Sensi è recuperato (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

INTERROGATIVO – Inter-Getafe si avvicina, con Antonio Conte che prova a chiarire i troppi rumors usciti nelle ultime ore riguardo al suo futuro (vedi articolo). Matteo Barzaghi riporta l’attenzione sul match di Europa League: «Non mi aspetto grandi differenze rispetto alla formazione che ha vinto contro l’Atalanta. Forse l’interrogativo più divertente da sciogliere è quello di capire se Conte riproporrà il 3-5-2. con un’abitudine maggiore dei giocatori e con un centrocampo in grado di garantire più copertura, inserimenti e dinamismo piuttosto che il sistema di gioco con il trequartista che ha convinto un po’ sì e un po’ no e non ha dato le stesse garanzie. Visto che la partita con il Getafe potrebbe essere fisica, ci sta pensare alla stessa formazione vista contro l’Atalanta».