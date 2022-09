Barzaghi: «Inter-Bayern Monaco, Inzaghi vuole cambiare! Onana indizio»

Negli ultimi minuti sono emersi aggiornamenti di formazione per Inter-Bayern Monaco che vedono Inzaghi intenzionato a cambiare molto (vedi articolo). Matteo Barzaghi, in collegamento dal centro di Milano per Sky Sport 24, spiega quando si è iniziato a capire che sarà Onana il prescelto in porta.

IL RIBALTONE – Matteo Barzaghi indica i motivi dei probabili cambi multipli di formazione per Inter-Bayern Monaco: «Con una partita ogni tre giorni Simone Inzaghi vuole cambiare. L’ha fatto con la Cremonese, poi per il derby e oggi nuovamente. È un allenatore che prepara sulla singola partita con scelte che possono cambiare. Ovviamente farebbe più rumore il cambio in porta, se fosse confermato: tutti ci chiedevamo se sarebbe arrivato il momento di André Onana. Ieri abbiamo iniziato a capirlo in conferenza stampa (vedi articolo), ci ha pensato a lungo».