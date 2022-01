Barzaghi: «Dubbio Inzaghi era tra Sanchez e Lautaro Martinez! Dumfries dal 1’»

Inter-Juventus è la finale di Supercoppa italiana che andrà in scena stasera alle ore 21.00 a San Siro. Secondo le ultime indiscrezioni di Marco Barzaghi – intervenuto nel corso del pre partita di Atalanta-Venezia di Coppa Italia, in onda su Mediaset -, il dubbio di Inzaghi in attacco era tra Sanchez e Lautaro Martinez

BALLOTTAGGIO INEDITO – Inter-Juventus è la finale di Supercoppa italiana che andrà in scena stasera a San Siro alle ore 21.00. Marco Barzaghi svela che il dubbio di Simone Inzaghi non era tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez ma tra il cileno e Lautaro Martinez: «Il pullman dell’Inter partirà verso le 19.00 in direzione San Siro. Abbiamo scoperto che mentre tutti pensavamo che il ballottaggio fosse tra Dzeko e Sanchez in realtà Inzaghi stava pensando a un ballottaggio tra Sanchez e Lautaro Martinez. Alla fine giocheranno Dzeko e Lautaro mentre a centrocampo torna Calhanoglu insieme a Barella e Brozovic mentre sugli esterni agiranno Dumfries e Perisic. Handanovic in porta e davanti a lui il solito trio formato da Bastoni, de Vrij e Skriniar».