Barzaghi conferma: «Inzaghi ha sciolto l’ultimo dubbio di formazione!»

Simone Inzaghi si è portato fino ad oggi un dubbio per il reparto arretrato. Per la finale di Champions League tra Psg e Inter l’allenatore sceglierà Benjamin Pavard, lo conferma Matteo Barzaghi su Sky Sport.

FORMAZIONE – Simone Inzaghi non era ancora sicuro fino alla rifinitura di questa mattina sulla scelta da fare per il reparto che proteggerà la porta di Yann Sommer. Aveva dubbi sull’eventuale ritorno del francese ex Bayern Monaco, che non gioca dalla gara con la Roma a causa di un infortunio. Negli ultimi 20 giorni e più Yann Bisseck ha preso il posto, ma stasera lascerà spazio al titolarissimo. Lo ha confermato Matteo Barzaghi su Sky Sport in collegamento da Monaco di Baviera dove si svolgerà la finale di Champions League tra Psg e Inter: «Gioca Pavard in difesa. Confermata la notizia relativa alla formazione dell’Inter. Spazzati tutti i dubbi del reparto arretrato, Inzaghi va dritto su questo undici che non sempre ha potuto schierare in stagione. L’allenatore ha recuperato tutti finalmente e sceglie la formazione tipo, non tralasciando le opzioni a gara in corso. Frattesi è stato fondamentale con i gol con il Barcellona e il Bayern Monaco. Le sostituzioni con gli eventuali supplementari possono essere importantissime, anche Zielinski che è stato recuperato in settimana al 100%».