Baroni trova soluzioni senza Baschirotto: la probabile formazione del Lecce – CdS

Inter-Lecce sarà una partita importante anche per la squadra allenata da Marco Baroni. Anche se a 10 punti di distanza dalla zona retrocessione, i salentini vogliono chiudere quanto prima il discorso salvezza e ogni punto potrebbe essere decisivo, soprattutto a San Siro con tutto da guadagnare. Tra i giallorossi assente Baschirotto per squalifica, ma l’allenatore trova soluzioni. Ecco la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – Oggi alle 18 andrà in scena a San Siro Inter-Lecce, presenti anche i tifosi giallorossi in gran numero nel settore ospiti dopo l’OK del TAR (vedi QUI). La squadra allenata da Marco Baroni chiederà il massimo sacrificio alla squadra dopo la sconfitta con il Sassuolo, ma anche dopo aver dimostrato grande carattere nella sfida precedente contro l’Atalanta. Assente per squalifica Baschirotto, per questo motivo in difesa ci sarà Tuia a far coppia con Umtiti. Assenti anche Dermaku, Pobgracic e Voerkeling.

La probabile formazione del Lecce contro l’Inter (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Tuia, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.