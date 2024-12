Baroni: «Scelte pensate per l’Inter? La Lazio deve guardare altro!»

Lunedì sera la Lazio attenderà l’Inter per la sedicesima sfida di campionato, prima però c’è la trasferta di Europa League contro l’Ajax di questa sera. Marco Baroni ne parla su Sky Sport 24.

RIFLESSIONI – Marco Baroni, prima di Ajax-Lazio, dice la sua sulle scelte, anche in vista della sfida di campionato contro l’Inter: «Nelle scelte di formazione di questa sera qualche riflessione sul campionato? No, noi pensiamo a questa sera, anche perché c’è un grande clima ed è una partita di altissimo livello. Quando ci sono queste partite non puoi guardare nient’altro se non questa gara, affrontarla con lo spirito, con la gioia della bellezza. Come ho detto ai ragazzi, si lavora per queste partita e per livelli sempre più importanti. Quindi occorre anche una prestazione massimale da parte della mia squadra».

Baroni, il focus sull’Ajax a -4 dall’Inter!

CRESCITA – Marco Baroni prosegue prima della gara di Europa League: «Fisayo Dele-Bashiru il prossimo da inserire per avere cambi perfetti a centrocampo? Sono d’accordo, questo ruolo da mediano gli dà un pochino in più di ordine. Lui ha tanta forza, qualità, un giocatore che se parte da qualche metro più indietro può diventare devastante. Ci stiamo lavorando. Lo abbiamo preparato principalmente per stare dentro la partita minuto per minuto. A Napoli ha fatto molto bene, oggi è una partita importante e gli ho voluto dare una chance perché sono queste partite che fanno crescere questi ragazzi».