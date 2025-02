Baroni non rassicura la Lazio: «Infortunio Castellanos? Nota negativa!

Tegola per la Lazio nel corso del match col Napoli. A pronunciarsi direttamente sull’infortunio di Castellanos è mister Baroni nel dopo partita. Tra dieci giorni c’è l’Inter in Coppa Italia.

CONTRO LA CAPOLISTA – Dopo aver fermato il Napoli in campionato, Marco Baroni interviene su Dazn per analizzare la prestazione della Lazio e aggiornare sull’infortunio di Castellanos: «Il Napoli è forte e credo che la valorizzazione di questa prestazione è di averlo fatto contro la prima in classifica. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per lo spirito con cui abbiamo giocato. Io lavoro su tutti e spesso le mie attenzioni sono rivolte a chi gioca meno. Dia per noi è un giocatore forte. Questa settimana ha fatto un solo allenamento perché aveva un problemino alla caviglia. Ha fatto bene tutta la squadra. La prestazione di Isaksen è stata straordinaria. È un ragazzo in crescita e sono contento perché si vede la passione con cui la squadra di batte».

Infortunio Castellanos, Baroni spiega la situazione

VALUTAZIONI – Marco Baroni prosegue, facendo il punto sui suoi giocatori: «Noslin ha una modalità diversa di fare il centravanti, ama più la profondità mentre noi spesso ricerchiamo la mobilità incontro alla palla. Però è un ragazzo forte che ci darà una grande mano. Ora purtroppo la nota negativa è l’infortunio di Castellanos, che dobbiamo valutare un attimino. Però abbiamo dei ragazzi giovani che ci daranno una mano importante, se sono certo. Chi vedo nella posizione di Castellanos? Dia ha già interpretato il ruolo, la stessa cosa Pedro che è un giocatore universale davanti e sa interpretare tutto. Ha esperienza e a me piacciono i giocatori che non danno punti di riferimento».