Baroni: «Indicazioni positive da Parma-Lecce. Serie A, subito impatto forte»

Marco Baroni è comunque soddisfatto della condizione del suo Lecce nonostante la sconfitta in amichevole contro il Parma (vedi QUI) in vista dell’esordio in campionato contro l’Inter. Di seguito le sue parole attraverso i canali ufficiali del club.

IN AMICHEVOLE – Marco Baroni dopo Parma-Lecce e raccoglie tutte le indicazioni positive ricevute dalla sua squadra: «Ho chiesto una prestazione vera e così è stata, la squadra mi è piaciuta. Dovevamo fare meglio in fase di gestione della palla ma era anche normale. Abbiamo visto all’opera tanti giovani. Era una gara dove c’era da mettere dentro corsa e condizione. Ci sono state delle indicazioni positive e qualcosa da migliorare ma questo è normale. Sappiamo cosa ci aspetta, all’inizio sarà difficile perché sarà un impatto forte. Domani faremo un allenamento e poi stacchiamo un giorno. La prossima settimana ci alleneremo in maniera un po’ leggera perché abbiamo caricato tantissimo».