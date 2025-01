Baresi: «L’Inter sarà arrabbiata, ma il derby può farci svoltare!»

Baresi ha parlato del derby tra Milan e Inter, che a detta sua potrebbe far svoltare la stagioni ai rossoneri. Le parole della leggenda.

DERBY – Franco Baresi, presente a Nyon per il sorteggio dei playoff di Champions League, ha parlato al termine della cerimonia. E le sue parole a Sky Sport 24 sul derby contro l’Inter in programma tra due giorni: «Facciamo un passo alla volta. Tra due giorni ci aspetta il derby di campionato, abbiamo l’esperienza della Supercoppa, loro saranno arrabbiati, ci sarà grande atmosfera e sarà una partita sempre diversa. Serve carattere e personalità che bisogna avere. Chiaro che il morale non è altissimo, ma dobbiamo essere pronti e questa può essere una partita che ti può far fare il salto e ti può cambiare la stagione».

Baresi va oltre Milan-Inter e parla degli errori in Champions League

ESAME DI COSCIENZA – Ancora Baresi che si pronuncia anche sulla sconfitta contro la Dinamo Zagabria, che ha fatto scivolare il Milan ai playoff: «Volevamo vincere e passare agli ottavi tranquillamente, invece ci siamo complicati la vita. Ora dobbiamo ributtarci con grande determinazione, attenzione, sappiamo che quando gli avversari incontrano il Milan l’avversaria è massima. Serve esame di coscienza e rimetterci in gioco, abbiamo le qualità e la possibilità per riprenderci».