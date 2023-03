Barella vede il riscatto con l’Inter: in ripresa dopo le lamentele – CdS

Barella stasera sarà titolare in Spezia-Inter (vedi probabile formazione). Per il Corriere dello Sport il centrocampista cagliaritano è in ripresa e sta anche evitando di ripetere le situazioni costate il litigio in campo con Lukaku.

FLASHBACK – Lunedì 13 febbraio, primo tempo di Sampdoria-Inter: Nicolò Barella e Romelu Lukaku discutono animatamente in campo, col secondo che risponde a tono al primo. Un litigio ripreso dalle telecamere e che ha fatto molto parlare nei giorni successivi, ma che per il Corriere dello Sport è finito già nell’intervallo del match del Ferraris quando i due hanno chiarito. Contro lo Spezia Barella sarà titolare, cercando quel gol che gli manca dal 29 ottobre proprio contro la Sampdoria. L’atteggiamento del centrocampista, con lamentele rivolte non solo a Lukaku ma anche ad altri compagni, non era piaciuto. Dopo la gara di Genova ha però smesso, concentrandosi su cosa fare in campo. Con un assist per Henrikh Mkhitaryan domenica scorsa col Lecce. Probabile sia dovuto intervenire Simone Inzaghi, che già sei mesi fa aveva lasciato fuori Barella col Bayern Monaco in Champions League dopo che – probabilmente – aveva esagerato con le sbracciate nel derby col Milan. Il tecnico ha insistito in spogliatoio, facendo capire come certi atteggiamenti non siano l’ideale per l’Inter. E Barella ha capito.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno