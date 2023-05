Barella torna titolare in Roma-Inter, ma non sarà l’unico! Le ultime – Sky

Barella non ha giocato da titolare contro il Verona per scelta tecnica considerate le tante partite ravvicinate. Contro la Roma, però, l’italiano dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto. Secondo Sky Sport non sarà l’unico giocatore scelto dall’inizio da mister Simone Inzaghi.

RITORNO – Simone Inzaghi alla terza vittoria consecutiva in campionato non ha di certo intenzione di fermarsi qui, anzi l’intenzione è quella di continuare con il turnover leggero cambiando i soliti 4-5 elementi di volta in volta. Contro la Roma all’Olimpico sarà la volta di Nicolò Barella, pronto a tornare titolare dopo aver riposato contro il Verona. Il centrocampista italiano, con molta probabilità, sostituirà Hakan Calhanoglu in vista del derby di Champions League. Barella però non sarà l’unico cambio rispetto l’ultima partita. In difesa, difatti, dovrebbero rivedersi Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. Possibile turno di riposo anche per Francesco Acerbi con la conferma di Stefan de Vrij al centro.