Barella torna a centrocampo, ma due dubbi in vista di Inter-Torino – TS

Dopo i novanta minuti in panchina contro il Bayern Monaco, Nicolò Barella torna dal primo minuto in Inter-Torino. Secondo Tuttosport sono due i dubbi a centrocampo per Simone Inzaghi, tra cui uno sulle fasce.

CONFERME E DUBBI – È di nuovo il momento di Nicolò Barella. Escluso per la sfida di martedì contro il Bayern Monaco, il nazionale italiano tornerà dal primo minuto a centrocampo questa sera in Inter-Torino. Ad accompagnarlo ci sarà il confermato Marcelo Brozovic, mentre resta ancora un dubbio relativo al terzo elemento di centrocampo: Simone Inzaghi ancora indeciso tra Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu, con il secondo però in vantaggio. Rispetto a martedì sono previsti anche cambi e conferme sulle fasce: a destra ci sarà ancora Denzel Dumfries, mentre a sinistra andrà sciolto il dubbio tra Matteo Darmian e Robin Gosens.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna