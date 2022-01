Barella torna dopo il riposo obbligato: ripartenza da Bologna-Inter

Barella ha scontato la squalifica prima di Natale e in Bologna-Inter farà il suo ritorno, presumibilmente dal 1′. Per Inzaghi scelte quasi obbligate a centrocampo.

UNO FUORI, UNO DENTRO – In Bologna-Inter ci sarà di sicuro un cambio a centrocampo rispetto all’ultima del 2021. Hakan Calhanoglu è squalificato, ma dalla sanzione rientra Nicolò Barella. L’ex Cagliari ha saltato la partita col Torino per la quinta ammonizione in questa Serie A: un riposo forzato, ma anche utile visto che in questo inizio di stagione era apparso più volte stanco (inevitabile visti i tanti impegni fra Inter e Italia). Barella giovedì alle 12.30 sarà titolare salvo cataclismi, con Marcelo Brozovic e uno fra Roberto Gagliardini e Arturo Vidal.