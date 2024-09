Barella torna in anticipo con l’Inter! La mossa per il Monza

Barella ha saltato la chiamata dell’Italia per queste due partite di UEFA Nations League complice l’operazione al naso alla quale si è sottoposto sette giorni fa. Ora è di nuovo a disposizione e Sport Mediaset anticipa come abbia fatto una scelta con vista Monza-Inter.

IL RECUPERO – Nicolò Barella sta cercando di non dover saltare neanche una partita dell’Inter, nonostante la recente operazione al naso. Alla quale si è sottoposto lunedì scorso, appena superato il weekend, dopo che il venerdì precedente aveva segnato l’eurogol nel 4-0 contro l’Atalanta. Ha saltato sì le due partite dell’Italia, compresa quella in programma questa sera a Budapest contro Israele, anche perché doveva osservare qualche giorno di riposo. Che ora ha superato e punta a riprendersi una maglia da titolare, magari già domenica sera (ore 20.45) contro il Monza.

Barella punta Monza-Inter: cerca di affrettare i tempi

LA VOLONTÀ – Simone Inzaghi ha dato alla squadra un weekend lungo di riposo, perché non si allenerà nemmeno oggi. La ripresa è prevista per domani, ma Barella ha voluto fare una mossa extra per avvicinare il recupero. Ossia, come annuncia Sport Mediaset, torna con un giorno d’anticipo. Era atteso domani col resto del gruppo ad Appiano Gentile, ma già oggi lavorerà seppur in maniera individuale. Non sarà nemmeno solo, perché al BPER Training Centre è atteso pure Tomas Palacios risolte le questioni burocratiche la scorsa settimana. Sarà Inzaghi a valutarlo in questi giorni, ma adesso è più facile che Barella possa giocare Monza-Inter domenica sera.