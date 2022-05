Barella, sospiro di sollievo Inter ma ora dipende solo da Inzaghi

Barella non preoccupa l’Inter, o almeno non come i minuti finali della partita giocata alla Dacia Arena. Confermata la forte contusione al ginocchio, il calciatore oggi si è rivisto anche in gruppo (vedi articolo) ma contro l’Empoli dipenderà solo da Inzaghi.

BUONE NOTIZIE – Nicolò Barella dopo la forte botta subita contro l’Udinese, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo e provare ad essere a disposizione per la sfida di San Siro contro l’Empoli. La squadra allenata da Simone Inzaghi vuole dare continuità al risultato di Udine e provare a vincere tutte le partite rimaste in campionato, ma con occhio di riguardo anche alla finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì all’Olimpico di Roma. A meno di sorprese, Barella contro l’Empoli ci sarà, ma sarà Simone Inzaghi a decidere se tenerlo a riposo o concedergli qualche minuto, se non da titolare almeno a partita in corso per tenere comunque alto il ritmo partita. Tenuto conto del ritorno in campo di Hakan Calhanoglu dopo la squalifica e, soprattutto, della finale. Per lo stesso appuntamento sta lavorando anche Alessandro Bastoni, assente contro Bologna e Udinese.