Barella regista, Candreva devastante, Eriksen centro di gravitÃ  – TS

Barella regista, Candreva devastante, Eriksen centro di gravità – TS

“Tuttosport” nele sue pagelle di Inter-Sampdoria premia coi voti più alti Candreva, devastante in fascia, Barella, regista di serata, e Eriksen, al centro del gioco.

STRARIPANTE – Candreva prende 7. Fisicamente straripante come dimostra il 2-0: lancia Lukaku dalla sua metà campo, si fa 50m in un amen ed è pronto a ricevere il passaggio del belga, teamutandolo poi in assist per Martinez. Devastante per un’ora, poi ovviamente cala.

REGISTA – Voto 7 anche per Barella. Manza Brozovic e il regista diventa lui. Meno accentratore del croato, ma con molta qualità.

CENTRO DEL GIOCO – Anche Eriksen merita 7. Ecco il vero Eriksen: è il nuovo centro di gravità del gioco nerazzurro. L’avvio è eccezionale poi è bravo a trovare sempre il posto giusto per essere servito.