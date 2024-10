Barella, il piano di Inzaghi tra Roma e Juventus (Champions League compresa)

Nicolò Barella è al lavoro per recuperare dopo il problema muscolare che lo ha costretto ai box per le sfide contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Il centrocampista si prepara a tornare in campo, con il piano ben preciso di Simone Inzaghi per le sfide che l’Inter affronterà contro Roma e Juventus. Ma non solo.

RECUPERO – Mentre Davide Frattesi continua a macinare gol con la nazionale (ma anche con la maglia dell’Inter, come dimostrato dopo una manciata di secondi nella sfida vinta per 2-3 contro l’Udinese), Nicolò Barella prosegue nel suo percorso di recupero dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori prima della sosta per le nazionali. Una mancanza che per l’Inter non si è rivelata troppo pesante, dal momento che sono arrivate tre vittorie. La prima contro i friulani, poi contro la Stella Rossa nella seconda giornata della fase campionato di UEFA Champions League (4-0) e infine in campionato contro il Torino (3-2). Risultati che hanno permesso, insieme alla sosta, di gestire al meglio il recupero del centrocampista ex Cagliari. Che ora si prepara a tornare in campo al suo posto, da titolare.

Barella, il piano di Simone Inzaghi per il prossimo trittico dell’Inter

GESTIONE – Simone Inzaghi è naturalmente al lavoro per gestire al meglio il rientro di Nicolò Barella. E il suo piano può essere già preventivabile. Complici le ultime partite da titolare e gli impegni con la nazionale, per Davide Frattesi è previsto riposo in vista della sfida di domenica tra Roma e Inter. Con lo stesso numero 23 che si prepara a scendere di nuovo in campo dal primo minuto. Lo stesso può dirsi della settimana successiva, quando i nerazzurri affronteranno il big match casalingo contro la Juventus. Nel mezzo la trasferta di Champions League a Berna contro gli Young Boys. Prevedibile a quel punto una staffetta, con Frattesi dal primo minuto.