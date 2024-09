Barella out, sostituto pronto! Ma l’Inter studia un’altra novità – CdS

Nicolò Barella costretto ai box fino alla sosta per le nazionali. Tegola per l’Inter, che dovrà fare a meno del sardo contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Inzaghi ha già il sostituto, ma studia pure un altro cambio.

AI BOX – Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo aver perso il derby contro il Milan, ieri è arrivata la notizia sulle condizioni di Nicolò Barella: distrazione femorale e quindi niente Udinese, Stella Rossa e Torino. Arrivederci a dopo la sosta di ottobre. Simone Inzaghi, dunque, deve fare i conti con un altro infortunio, dopo quelli di inizio stagione di Taremi, Zielinski e Lautaro Martinez. Si scalda Davide Frattesi, che avrà la sua chance di giocare dall’inizio, anche se il meglio di sé, scrive il Corriere dello Sport, lo ha sempre dato a gara in corso. Così come lo scorso anno quando un suo gol a Udine avvicinò sempre più l’Inter alla seconda stella. Ma sabato alle 15 potrebbe esserci anche un’altra novità.

Inzaghi potrebbe valutare un’altra novità per Udinese-Inter, oltre a Barella

NON SOLO – La seconda novità potrebbe chiamarsi Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, molto in palla con il Manchester City ma meno con il Milan, si gioca una chance per rilevare Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è di quei giocatori al momento non in condizione ottimale. Il polacco è sicuramente un’insidia non da poco e l’ex Roma potrebbe rimanere fuori per recuperare al meglio la sua condizione fisica. Comunque, i ragionamenti sulla partita si inizieranno a fare a partire da oggi, dopo la lunga analisi di ieri.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua