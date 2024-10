Barella o Asllani, chi il regista in Inter-Juventus? Una sorpresa – TS

Nicolò Barella da regista è totalmente sprecato. Il giocatore ha sostituito Hakan Calhanoglu contro la Roma e con lo Young Boys: in Inter-Juventus Simone Inzaghi pensa ad una sorpresa secondo Tuttosport.

OUT – Nicolò Barella o Kristjan Asllani? Il problema in cabina di regia prima di Inter–Juventus è piuttosto urgente per Simone Inzaghi. Hakan Calhanoglu proverà a recuperare ma è quasi impossibile che sia presente dal primo minuto per il match. Il suo sostituto naturale, vale a dire Asllani, oggi calcerà per la prima volta il pallone dopo l’infortunio e si capirà se potrà essere a disposizione. L’albanese comunque avrà due allenamenti, tra cui la rifinitura di domenica mattina (fondamentale).

Barella mezzala, la sorpresa di Inter-Juventus

SORPRESA – Anche se recuperasse Asllani ha pochi allenamenti per entrare in forma al 100%. C’è chi sta meglio, ma Barella in regia sarebbe sprecato. Contro Roma e Young Boys il sardo ha sofferto e non poco il cambio ruolo, non garantendo la sua solita qualità come accade quando gioca da mezzala. Inzaghi non si vuole privare del suo jolly di centrocampo, per questo pensa ad una grande sorpresa per Inter-Juventus. Piotr Zielinski potrebbe diventare il regista per il big match. Il polacco ha già fatto questo compito in nazionale, possiede esperienza per una gara come questa e fisicamente ha recuperato.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino