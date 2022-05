Barella non preoccupa Inzaghi, ieri differenziato: ecco quando rientra – CdS

Le condizioni di Nicolò Barella non preoccupano Simone Inzaghi, così come aveva anticipato già lo stesso tecnico dopo la vittoria di Udine, ma soprattutto dopo aver ricevuto assicurazioni dallo staff medico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista anticipa il rientro

NON PREOCCUPA – Per Nicolò Barella, Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Il centrocampista italiano era uscito al 90′ per una botta al ginocchio che aveva fatto preoccupare il mister e tutti i tifosi nerazzurri. Già negli spogliatoi, però, il tecnico era stato rassicurato. Non è da escludere che, dopo aver svolto ieri un lavoro differenziato, come gli altri titolari del Friuli, anche oggi Barella si alleni a parte. Ma al massimo domani dovrebbe rientrare in gruppo. E, quindi, a meno di sorprese, essere a disposizione per il match con l’Empoli di venerdì.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.