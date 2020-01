Barella ispirato, Candreva sblocca, Ranocchia affidabile – TS

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Inter-Fiorentina indica come migliori tra i nerazzurri Barella e Candreva. Buona prova anche di Ranocchia.

ISPIRATO – Barella prende 7. Pure nel primo tempo, nella pochezza generale, è di gran lunga il più ispirato. Ripresa da protagonista assoluto, con il gol che regala la semifinale all’Inter segnato con un gran destro al volo.

RITORNO AL TOP – Anche Candreva merita 7. Il quarto gol stagionale (ha segnato in tutte le competizioni: a referto pure 2 reti in campionato e 1 in Champions) non passerà agli annali per la sua bellezza, però è di fondamentale importanza per sghiacciare una partita alquanto bloccata. Sulla fascia, a corredo, fa tutto per bene.

SOSTITUTO – Voto 6,5 per Ranocchia. Il de Vrij di Coppa, si mostra al solito un’affidabilissima controfigura del totem olandese.