IN – Barella, intervento al naso! Le condizioni per Inter-Atalanta e Nazionale

Barella si opererà al naso. La notizia arriva a poche ore da Inter-Atalanta e impatta anche la Nazionale, visto che dopo la partita di stasera ci sarà la sosta e gli impegni dell’Italia. Ecco le informazioni raccolte dalla nostra redazione.

LO STOP – Nel corso del pomeriggio usciranno i convocati dell’Italia per le partite di settembre in UEFA Nations League e non ci sarà il nome di Nicolò Barella. Il centrocampista, complice un intervento al naso, non prenderà parte agli impegni della Nazionale durante l’imminente sosta per le nazionali. Gli Azzurri si raduneranno domenica a Coverciano, per poi giocare venerdì prossimo al Parc des Princes contro la Francia e lunedì 9 a Budapest contro Israele. La questione riguardante Barella, però, non riguarda Inter-Atalanta di stasera (ore 20.45).

Barella, stop per la Nazionale ma non per Inter-Atalanta!

LA DECISIONE – Si tratta di un intervento programmato, motivo per cui si è deciso di farlo durante la sosta per le nazionali. Ma – come appreso dalla nostra redazione nel corso del pomeriggio – non darà problemi per Inter-Atalanta, dove Barella sarà regolarmente e senza problemi a disposizione di Simone Inzaghi. Con – ovviamente – ottime possibilità di partire titolare. Dopo la partita di stasera, il centrocampista si sottoporrà in questi giorni all’intervento e attenderà il pieno recupero, potendo lavorare ad Appiano Gentile (appena gli sarà possibile) durante la sosta. Salvo imprevisti, Barella sarà in campo per la prima partita dopo le nazionali. Ossia quella in casa del Monza, la cui data e orario sarà definita mercoledì prossimo.