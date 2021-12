Barella: «Inter-Cagliari speciale per me ma difficile! La fascia di capitano…»

Barella non vuole distrazioni extra campo e pensa solo ai prossimi impegni nerazzurri. Il centrocampista dell’Inter, intervistato da Sport Mediaset, parla della fascia di capitano e delle partita contro il Cagliari, successiva alla delusione in casa Real Madrid

CAPITAN FUTURO – Non vuole sentire parlare di fascia di capitano Nicolò Barella: «Come ho detto anche alte volte, in privato, non mi son mai piaciuti questi discorsi. Perché penso ci sia un capitano, che è Samir Handanovic. E penso sia irrispettoso parlare di fascia o di altre cose, quando lui ha sputato sangue per questa maglia e si merita di essere il capitano dell’Inter. Quindi non ho il minimo pensiero. Samir è il capitano, poi c’è Andrea Ranocchia che è qui da tanti anni. Io sono solo un ragazzo che cerca di dare il massimo in campo ed essere parte del gruppo. Questo è tutto».

ULTIME PARTITE – Barella parla delle ultime due partite in calendario: «Giocare contro il Real Madrid non è mai facile. Penso che abbiamo fatto una grande partite, fino alla mia espulsione. Diciamo che è una sconfitta che mi sento addosso, per il gol sbagliato, per l’espulsione e un po’ per tutto. Potevamo e e meritavamo di più, però è andata così. L’importante è essersi qualificati. Inter-Cagliari è un partita speciale per me, sarà una partita difficile, perché loro hanno trovato la quadratura. Stanno iniziando ad arrivare i risultati, che non arrivavano a inizio anno. Sarà una partita difficile per noi e speciale per me».