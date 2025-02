Barella insaziabile in Milan-Inter: il gesto esemplare dopo il gol di De Vrij!

Stefan De Vrij pareggia i conti nel recupero di Milan-Inter, ma a qualcuno non basta. Si tratta di Nicolò Barella, che compie un gesto emblematico nel finale del derby.

PRIMA DEL GOL – Tre pali, due gol annullati e un rigore mancante. In Milan-Inter succede davvero di tutto, soprattutto quando la squadra di Simone Inzaghi si accende e va in grande forcing nel secondo tempo. Tantissime le occasioni per pareggiare i conti e riaprire il derby, come tanta la fortuna dei rossoneri che riescono a scamparla. Questo, però, solo fino al 90+3′, quando Stefan De Vrij ha la prontezza di mettere finalmente il pallone in rete di rompere l’incantesimo che ha stregato la porta per novanta minuti. E mentre tutta l’Inter va vicino la bandierina a festeggiare il gol, come se fosse quello della vittoria, c’è qualcuno che non si accontenta e vuole di più. Si tratta di Nicolò Barella, che con un gesto richiama all’ordine e alla carica tutta la squadra di mister Inzaghi.

Barella dimostra il solito carattere in Milan-Inter: ecco cos’è successo dopo il pareggio di De Vrij

DOPO IL GOL – Quello di De Vrij è solo il gol del pareggio, eppure a due minuti dalla fine di Milan-Inter San Siro sembra rischiare di cadere giù tanto è forte il boato. Tutta la squadra nerazzurra si raccogliere vicino la bandierina, Simone Inzaghi in primis, per accerchiare l’olandese e anche la new entry Nicola Zaleski che alla prima in maglia Inter colleziona già un assist. Nel frattempo c’è Barella che non vuole perdere neanche un secondo di tempo. Il cronometro scorre, mancano due o tre minuti scarsi al massimo, e il centrocampista sardo vuole sfruttarli tutti per provare a trovare la vittoria. Con cattiveria il numero ventitré nerazzurro richiama all’ordine la propria squadra, invogliandola a ripartire immediatamente dal centro del rettangolo verde. L’Inter, poi, non riuscirà nell’impresa sperata dall’insaziabile Barella. Quest’ultimo, però, dimostra ancora una volta quanta fame di vittoria e quanto voglia di lottare oltre il novantesimo può ancora avere l’Inter.