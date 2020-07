Barella indisponibile ma Conte in Inter-Bologna ritrova un altro centrocampista

Barella non ce la fa e Conte non rischia. Il centrocampo nerazzurro viene stravolto nuovamente a pochi minuti dall’inizio di Inter-Bologna. Nonostante l’assenza del numero 23, gradite novità sia in campo sia in panchina

VIAVAI IN MEZZO – La prima notizia che arriva da San Siro dopo l’ufficializzazione delle formazioni di Inter-Bologna (vedi articolo) è l’assenza di Nicolò Barella, che non siederà nemmeno in panchina. Confermato, quindi, l’affaticamento che mette KO il classe ’97 azzurro. Non corre nessun rischio Antonio Conte, che al suo posto rilancia davanti alla difesa Marcelo Brozovic, importante rientro dopo lo stop. Un’altra gradita notizia, però, arriva proprio dalla panchina. Contro il Bologna torna a disposizione Matias Vecino, finora sempre assente da quando è ripresa la stagione. Il classe ’91 uruguayano potrebbe scendere in campo nella ripresa, sebbene lo stesso Conte non voglia forzare il rientro a causa della lunga inattività forzata. Novità in mediana.