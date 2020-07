Barella in dubbio col Bologna, davanti chance per...

Barella in dubbio col Bologna, davanti chance per Lautaro Martinez – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” riporta le ultime di formazione per Inter-Bologna. Barella è in dubbio mentre in attacco giocherà Lautaro Martinez.

AFFATICATO – Barella in dubbio e Martinez preferito a un Sanchez in grande forma. La formazione anti Bologna ieri era quasi fatta. Il dubbio è legato al centrocampista sardo, alle prese con un affaticamento all’adduttore. Ha svolto la rifinitura coi compagni, ma ha un po’ di dolore. La decisione sarà presa oggi, dopo aver ascoltato le sensazioni del giocatore. In caso di forfait dentro uno tra Brozovic, che Conte però non vorrebbe rischiare dal primo minuti, e Borja Valero. Certo del posto Gagliardini, rivitalizzato dalla rete al Brescia.

SANCHEZ ESCLUSO – In avanti il tecnico rilancerà Eriksen e Lukaku, mercoledì in panchina.E con loro giocherà Lautaro. Escluso dunque Sanchez che aveva impressionato col Brescia. Conte ieri ha provato il belga con l’argentino e la scelta pare fatta. Il numero 10 deve mostrare il sacro fuoco del riscatto in un periodo poco sereno.