Barella fuori per infortunio in Inter-Lugano: sostituito, il...

Barella fuori per infortunio in Inter-Lugano: sostituito, il motivo

Condividi questo articolo

Barella ha lasciato il campo per infortunio al 20’ di Inter-Lugano, partita amichevole in corso di svolgimento al Suning Training Centre di Appiano Gentile (vedi formazioni). Per il centrocampista subito un infortunio.

PROBLEMA FISICO – Nicolò Barella è uscito per infortunio al 20’ di Inter-Lugano, sostituito da Lucien Agoumé. Il centrocampista cagliaritano, tre minuti prima, ha subito un colpo al braccio destro in un contrasto con un avversario. Non sembrava nulla di particolare, ma dopo le cure dello staff medico e un breve rientro in campo ha lasciato definitivamente l’amichevole (1-0 il parziale, gol di Dalbert Henrique al 4’). Forte contusione fra spalla e braccio destro la prima diagnosi. Da capire nelle prossime ore le condizioni di Barella, che risulta essere il primo infortunato della stagione.