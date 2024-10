Barella ed un altro si allenano in gruppo! Inzaghi sorride – Sky

Nicolò Barella oggi si è allenato in gruppo con l’Inter. Ad Appiano Gentile grandi notizie per Simone Inzaghi, perché il centrocampista non è l’unico recuperato per Sky Sport.

RECUPERI – Nicolò Barella ha recuperato dall’infortunio rimediato contro il Milan. Non è ancora al 100%, ma è sulla via della guarigione definitiva. Il calciatore quest’oggi ha fatto una parte di allenamento con il gruppo e l’ultima in personalizzato. Il centrocampista non è stato l’unico e questo rassicura Simone Inzaghi, che riceve ottime notizie dalle ultime ore ad Appiano Gentile. Anche Tajon Buchanan si è allenato con i compagni ed ha fatto anche personalizzato, recupero veloce in seguito alla frattura della tibia subita in estate nel ritiro con il Canada durante la Copa America.

Barella e Buchanan in gruppo: l’impegno con la Roma

IMPEGNO – Nelle prossime mattinate l’Inter continuerà ad allenarsi per preparare la partita contro la Roma. Da domani torneranno i giocatori che sono stati impegnati con le nazionali europee, poi sarà il turno degli internazionali come Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Barella e Buchanan lavoreranno per cercare di essere al meglio per la gara dello Stadio Olimpico, ma solo uno potrebbe partire titolare. Il centrocampista è favorito, mentre l’esterno sarà recuperato con più cautela vista la ricchezza sugli esterni per Inzaghi. Tempo al tempo, i segnali rimangono positivi.