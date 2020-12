Barella e Vidal provano a stringere i denti per Conte, ma l’Inter non può rischiare

Barella e Vidal solo nelle prossime ore sapranno se essere a disposizione per Inter-Shakhtar Donetsk. O quantomeno uno dei due. Conte stavolta non sembra davvero avere margini di scelta, anche in caso di OK dallo staff medico

DOPPIO INFORTUNIO – La settimana è iniziata malissimo per l’Inter, impegnata domani nella partita decisiva per il futuro europeo. C’è l’obbligo di vittoria. Prima la notizia legata ad Arturo Vidal (vedi articolo), poi quella su Nicolò Barella (vedi articolo). La certezza per Antonio Conte è schierare dal ‘1 Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini, resta da decidere solo la terza maglia a centrocampo. Barella e Vidal faranno di tutto per esserci, anche se Conte non è nelle condizioni di rischiarli (almeno dall’inizio). Due non sicuramente, uno forse. E non avrebbe garanzie.

SCELTE OBBLIGATE – Nelle prossime ore lo staff medico chiarirà l’eventuale presenza di Barella e Vidal contro lo Shakhtar Donetsk. Notizia che probabilmente lo stesso Conte potrà dare in conferenza stampa, sebbene ci siano altre 24 ore abbondanti per ottenere un feedback positivo dall’infermeria. Queste 24 ore, ad Appiano Gentile, dovranno servire per preparare il piano B: Barella e Vidal possono anche stringere i denti, immolandosi per Conte. Ma così come l’Inter è obbligata a vincere, anche l’allenatore lo è a pensare a una formazione con un terzo centrocampista finora mai davvero preso in considerazione. È appena iniziata una giornata di riflessioni.