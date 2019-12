Barella e Sanchez domani in gruppo! Già pronti...

Barella e Sanchez saranno regolarmente ad Appiano Gentile per il rientro al lavoro dell’Inter, che ha da preparare la difficile trasferta contro il Napoli del 6 gennaio. Conte dunque ritrova due importantissime pedine e non è da escludere che li convochi per la sfida del San Paolo. Di seguito quanto riportato da “Tuttosport”

RIENTRI – Nicolò Barella e Alexis Sanchez finalmente a disposizione dell’Inter di Antonio Conte, che domani ricomincia a lavorare in vista del Napoli: “Stefano Sensi aveva già fatto il suo ritorno in campo nel secondo tempo della partita con il Genoa. Quindi domani i più attesi saranno Barella e Sanchez, i due giocatori che più di tutti sono mancati all’Inter in questo periodo”.

ARRUOLABILI – “Domani Barella e Sanchez torneranno a lavorare insieme ai compagni. Al momento è previsto che faranno regolarmente parte della lista dei convocati per la trasferta di Napoli, penultima giornata di andata la sera della Befana. Domani ritrovo a pranzo alla Pinetina e poi seduta pomeridiana”.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi