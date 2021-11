Barella e Correa fuori in Inter-Napoli, una richiesta alla base dei cambi

Ha fatto discutere in questi giorni la scelta di Inzaghi di cambiare Barella e Correa durante Inter-Napoli, così come Lautaro Martinez. Il tecnico, nella conferenza stampa di vigilia con lo Shakhtar Donetsk (vedi articolo), ha spiegato il perché.

NESSUN CASO – Gli ultimi due giorni hanno visto anche una critica a Simone Inzaghi, nonostante la grande vittoria per 3-2 in Inter-Napoli di domenica. Oggetto del contendere i cambi, visto come poi la squadra si è abbassata. L’allenatore ha spiegato, però, come due fossero obbligati: «Domenica sera è stata una partita dove abbiamo speso tanto, sia fisicamente sia mentalmente. Poi ho avuto dei problemi in corsa, perché Nicolò Barella e Joaquin Correa mi hanno chiesto il cambio. Stavano facendo bene entrambi, poi Hakan Calhanoglu era l’unico ammonito in campo e aveva fatto un’entrata mezza e mezza. Sapevo che Edin Dzeko non era delle migliori condizioni, anche Lautaro Martinez non è al meglio ma spero di recuperarli per domani». L’allenamento di rifinitura alla vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk sarà alle ore 15.