Barella e Calhanoglu non preoccupano, ma in Inter-Lazio pronto il sostituto – Sky

Barella e Calhanoglu non preoccupano, ma in Inter-Lazio pronto il sostituto

Sospiro di sollievo per Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu dopo Inter-Juventus di Coppa Italia. I due non preoccupano Simone Inzaghi e il suo staff, ma in Inter-Lazio pronto il sostituto in campo.

CAMBIA IL CENTROCAMPO – Barella e Calhanoglu sono usciti malconci dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, ma la loro condizione fisica fortunatamente non preoccupa mister Simone Inzaghi. Per questo motivo i due centrocampisti saranno comunque a disposizione della squadra per l’importantissimo scontro diretto di domenica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in Inter-Lazio il tecnico potrebbe decidere di riconfermare Roberto Gagliardini proprio come contro l’Empoli.