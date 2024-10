Barella domani in gruppo! I nazionali? Il programma dei rientri – Sky

Nicolò Barella domani rientra in gruppo per ricominciare ad allenarsi a pieno regime con l’Inter. Il club ha fissato pure il programma per il rientro dei nazionali.

RIECCO – Oggi giornata di riposo ad Appiano Gentile, ma da domani si comincerà a fare sul serio anche per preparare il prossimo impegno contro la Roma all’Olimpico. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, proprio domani, si rivedrà con il gruppo Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, dopo il problema fisico rimediato nel derby con il Milan, tornerà ad allenarsi a pieno regime ritornando dunque a disposizione di mister Simone Inzaghi. Da capire poi se il tecnico vorrà subito rischiarlo per la Roma o se lo impiegherà maggiormente contro Young Boys in Champions League e soprattutto Juventus il 27. Ma l’Inter fissa anche il programma in merito al ritorno dei dodici nazionali impegnati in giro per l’Europa e per il mondo.

Inter, oltre Barella: tutto il programma dei rientri dalle nazionali

PROGRAMMA – Non solo Barella, domani un nazionale già sarà ad Appiano Gentile: ovvero Marko Arnautovic. L’austriaco ieri ha segnato una splendida doppietta contro Erling Braut Haaland in Austria-Norvegia. Mercoledì ritorneranno: gli italiani Alessandro Bastoni, di cui poco fa ha parlato l’agente Tullio Tinti, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Poi gli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, il turco Hakan Calhanoglu, l’albanese Kristjan Asllani e il francese Marcus Thuram. Gli ultimi a rientrare, giovedì, saranno Lautaro Martinez, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.