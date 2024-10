Barella, c’è una data per il rientro! Nuovo giorno di lavoro all’Inter – Sky

Continua la preparazione dell’Inter ad Appiano Gentile durante la sosta per le Nazionali. Nuovo allenamento mattutino per la squadra nerazzurra, caratterizzato ancora dal lavoro personalizzato di Buchanan e Barella. Per quest’ultimo, come riferito da Sky Sport, c’è una novità sul giorno di rientro con il gruppo.

A LAVORO – Anche questa mattina l’Inter si è riunita in allenamento ad Appiano Gentile, dove Simone Inzaghi ha lavorato con i giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali. Sono dodici i calciatori assente, e sette di questi scenderanno in campo tutti i oggi, compreso il capitano Lautaro Martinez con l’Argentina. Per i due che lavorano ancora a parte, ci sono importanti novità in arrivo.

Barella e Buchanan a parte, ma c’è un giorno per il ritorno

RIENTRO – Nicolò Barella e Tajon Buchanan hanno proseguito il loro lavoro differenziato, entrambi in fase di recupero da infortuni. Per Barella, le notizie sono positive: dopo aver usufruito di un paio di giorni di riposo, il centrocampista è atteso in gruppo già martedì, quando la squadra riprenderà gli allenamenti. Una volta rientrato, sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il match contro la Roma, una buona notizia considerando la sua importanza nel centrocampo nerazzurro​. Più delicata la situazione di Tajon Buchanan, reduce da un’operazione chirurgica dopo la frattura subita. Anche se si prevede il suo rientro in gruppo nei prossimi giorni, sarà necessario gestire con prudenza il suo reinserimento, con sessioni personalizzate alternate a quelle collettive