Barella, dal rifiuto a Napoli a leader dell’Inter: ora ha un solo obiettivo – CdS

Barella è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi e non solo perché ha appena compiuto 25 anni. Il centrocampista nerazzurro si candida per essere uno dei protagonisti di Napoli-Inter, che sarà sicuramente una partita importante. Come analizzato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la concentrazione è massima. Soprattutto causa Champions League

LEADER NATO – Le responsabilità di Nicolò Barella stanno aumentando. Sa che la trasferta di Napoli è un passaggio da non sbagliare ed è concentrato solo su questa partita. Anche perché contro il Liverpool sarà squalificato. Oggi il centrocampista classe ’97 studia da leader nell’Inter (e della Nazionale Italiana), ma esattamente tre anni rifiutò il Napoli per salvare il “suo” Cagliari dalla retrocessione in Serie B. La crescita di Barella non è solo nella leadership ma anche a livello tecnico. Finora in Serie A ha realizzato 7 assist, uno in meno compagno di squadra Hakan Calhanoglu e del laziale Sergej Milinkovic-Savic, che guidano la classifica con 8. Come osservato dal collega Adriano Ancona per il Corriere dello Sport odierno, dopo aver riflettuto molto sull’errore che gli è costata la squalifica di due giornate in Champions League, ora Barella pensa solo ai prossimi 90′. E ha sicuramente un motivo in più per farsi rimpiangere dal Napoli, dopo il rifiuto. Questo è l’obiettivo di Barella, ora.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

