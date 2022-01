Barella, contro l’Atalanta per spezzare il digiuno da gol – CdS

Barella fermo a un gol in questa stagione, quello contro il Bologna. Contro l’Atalanta potrebbe spezzare il digiuno, ma continuare con la specialità della casa: gli assist.

SPEZZARE IL DIGIUGNO – Barella a digiuno da gol dalla sfida contro il Bologna lo sorso 18 settembre. La spiegazione potrebbe anche essere semplice e legata all’intensità che esprime regolarmente in campo. Tra le sue capacità di inserimento e con la sua buona abilità balistica, Barella avrebbe tutti i mezzi per essere un centrocampista goleador. Questa sera contro l’Atalanta proverà a spezzare il digiuno. Proprio contro l’Atalanta, quando ancora vestiva la maglia del Cagliari, ha già rifilato un dispiacere realizzando una rete addirittura su punizione il 2 settembre 2018. Se anche questa sera dovesse andargli male, potrà comunque dedicarsi a quella che ormai è davvero la sua specialità ovvero gli assist: già a quota 8 in questa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport