Barella, contro l’Empoli una certezza! Bastoni difficile: le ultime dall’infermeria- Sky

Barella oggi si è allenato con il gruppo ad Appiano Gentile e punta alla sfida contro l’Empoli. Difficile, invece, la situazione legata a Bastoni. Ecco le ultime dall’infermeria nerazzurra secondo Sky Sport.

DALL’INFERMERIA – Nicolò Barella secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport, contro l’Empoli ci sarà sicuramente! Il calciatore oggi si è allenato con la squadra ad Appiano Gentile e dunque sarà convocato sicuramente per la sfida casalinga in programma venerdì. Più difficile, invece, la situazione legata ad Alessandro Bastoni. Il difensore non ha ancora del tutto smaltito il risentimento muscolare al polpaccio destro accusato prima del Bologna. La notizia positiva è che ha iniziato a correre, ma la sensazione è che non ci siano i margini necessari per averlo pronto in campo venerdì. È più probabile che rimanga a riposo per tornare a completa disposizione per la finale di Coppa Italia.

Fonte: Sky