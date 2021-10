Barella, contro l’Empoli un grande traguardo: tripla cifra con l’Inter!

Barella è vicino a un traguardo importante con la maglia dell’Inter. Se Inzaghi lo schiererà in campo (vedi articolo), contro l’Empoli arriverà la presenza numero 100 in nerazzurro per il centrocampista.

DUE ZERI – Arrivato all’Inter nell’estate del 2019, Nicolò Barella ha subito conquistato il posto da titolare in campo, oltre al cuore dei tifosi interisti che l’hanno immediatamente eletto come uno dei beniamini. Contro l’Empoli, il centrocampista potrebbe già arrivare a un grandissimo traguardo con questi colori: la 100ª presenza in tutte le competizioni. Barella è infatti a 99 e la prossima volta che scenderà in campo raggiungerà la tripla cifra. In Serie A sono 72 le apparizioni per il classe ’97, a cui si aggiungono le 13 in Champions League, le 6 in Europa League e le 8 in Coppa Italia. Numeri che in questa stagione e nelle prossime saranno ulteriormente ritoccati da un giocatore che è sempre più in odore di rinnovo e di fascia da capitano. L’Inter è pronta a festeggiare i primi 100 gettoni di Barella in nerazzurro.