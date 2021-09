Barella ci sarà contro l’Atalanta e potrebbe cambiare ruolo – CdS

Barella ha recuperato dal problema fisico accusato dopo la sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista italiano sarà regolarmente a disposizione per la sfida di sabato.

CAMBIO RUOLO – Barella ci sarà contro l’Atalanta, una bella notizia per Simone Inzaghi in vista dell’importante sfida in programma sabato, i controlli effettuati nel corso della giornata di ieri hanno escluso lesioni ed eventuali stop. Intanto Simone Inzaghi studia un nuova soluzione tattica per l’ex centrocampista del Cagliari. Dal momento in cui non esiste un vero e proprio sostituto di Marcelo Brozovic in difesa, l’ex tecnico della Lazio pensa di spostare Barella proprio in cabina di regia e far riposare il croato. All’occorrenza anche Vecino, Gagliardini o Sensi (quest’ultimo però infortunato) potrebbero giocare in quel ruolo.