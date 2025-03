Barella ammonito nel finale di Udinese-Inter: brutta notizia per Inzaghi!

Brutte notizie per l’Inter in vista della prossima giornata di campionato. Nicolò Barella, diffidato, è stato ammonito nei minuti di recupero della sfida contro l’Udinese.

AMMONITO E DIFFIDATO – Nicolò Barella nei minuti finali di Inter-Udinese è stato ammonito nei minuti di recupero e sarà dunque squalificato per la prossima partita di Serie A, in casa del Parma. Il centrocampista nerazzurro ha ricevuto il cartellino giallo al 94’, quando ha interrotto un pericoloso contropiede avversario con un fallo tattico. L’assenza di Barella rappresenta un problema per Simone Inzaghi, che dovrà ridisegnare il centrocampo per la trasferta in Emilia. Il numero 23 nerazzurro è un elemento fondamentale per gli equilibri della squadra. Con il suo stop forzato, il tecnico dovrà affidarsi a soluzioni alternative, con Davide Frattesi, come già successo oggi. L’ex Sassuolo oggi ha anche trovato il gol del raddoppio.