È arrivato un cartellino giallo pesante per Nicolò Barella nel corso di Inter-Empoli, diciannovesima giornata di Serie A: salterà la prossima gara.

SQUALIFICA – Ammonizione per Nicolò Barella. Il centrocampista ha ricevuto un cartellino giallo al 68′ di Inter-Empoli. L’italiano era diffidato e dunque salterà Cremonese-Inter, partita valida per ventesima giornata di Serie A, in programma il prossimo 28 gennaio.