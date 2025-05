Barcola dopo la doppietta: «Inter? Sappiamo che cosa fare!»

Barcola fa doppietta in finale di Coppa di Francia e si proietta alla finale di Champions League contro l’Inter. Il classe 2002 avvisa gli avversari nerazzurri. Il Psg ha fiducia e può ancora puntare al triplete, avendo vinto la Ligue 1 e stasera la coppa nazionale.

AL PRIMO GOL – Barcola autentico protagonista di Psg-Reims, finale di Coppa di Francia. La squadra parigina, euro-avversaria dell’Inter in finale di Champions League, ha vinto 3-0 e Barcola ha realizzato una doppietta in appena diciotto minuti. Le sue parole nella spiegazione della partita e sul primo gol: «Abbiamo giocato velocemente. Abbiamo imposto un ritmo elevato, sia in attacco che in difesa. Quando ho visto Désiré con la palla, ho tirato profondo, ci sono abituato». Il terzo gol lo ha poi realizzato Achraf Hakimi, peraltro ex esterno destro nerazzurro.

Barcola fa riferimento alla finale di Champions League contro l’Inter del prossimo sabato

FIDUCIA VERSO LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Barcola poi risponde ovviamente alla domanda sulla finale di Monaco di Baviera. La finale con l’Inter è in programma il prossimo sabato. Ecco cos’ha detto il talentuoso esterno classe 2002: «Abbiamo fatto il lavoro necessario per preparare bene questa finale. Arriveremo fiduciosi alla prossima partita. Sappiamo cosa dobbiamo fare e sarà positivo».