Barcellona, tegola prima dell’Inter! Infortunato un giocatore chiave

Si avvicina l’attesissima semifinale di martedì fra Inter e Barcellona, ritorno in Champions League dopo il 3-3 di mercoledì. In campo in questi minuti contro il Real Valladolid, i blaugrana perdono un pezzo importante in vista di San Siro: il centrocampista Gavi.

INFORTUNIO – In campo proprio in questi minuti contro il Real Valladolid, a dieci minuti dalla fine il Barcellona sta vincendo in rimonta per 1-2. Ma, in vista della semifinale di ritorno contro l’Inter in Champions League, arriva una brutta notizia per i blaugrana. Al 75′, infatti, Hansi Flick ha dovuto rinunciare al centrocampista Gavi, rimasto a terra per un problema al flessore. Al suo posto Eric Garcia, ma resta la tegola per i catalani di aver perso una pedina importante in mezzo al campo. Da capire se riuscirà a recuperare per San Siro, ma per quanto visto finora sembra essere molto, molto difficile.