Barcellona, rientra Lewandowski! Il piano di Flick – CdS

Archiviato il pareggio a Barcellona, gli spagnoli sbarcano a Milano con una bella notizia. Dopo il brutto infortunio alla gamba, Lewandowski torna a disposizione di Flick per la semifinale contro l’Inter. Questo il report da Barcellona, per il Corriere dello Sport.

RITORNO – Il Barcellona arriva a San Siro e Robert Lewandowski ci sarà, almeno in panchina. Questa, riporta il Corriere dello Sport, era la notizia più attesa alla vigilia della semifinale contro l’Inter. La conferma è arrivata direttamente da Flick in conferenza stampa, con il polacco che ha recuperato in tempi da record l’infortunio al semitendinoso della gamba sinistra. Insieme a Lewandowski, ci sarà anche Lamine Yamal, il baby talento blaugrana che guiderà l’attacco del Barcellona a San Siro. I catalani non raggiungono una finale da dieci anni, quando Messi e compagni sconfissero la Juventus a Berlino.

Inter-Barcellona, Flick prova ad arginare Dumfries

SITUAZIONE – A chiudere l’attacco del Barcellona ci sarà Ferran Torres che molto probabilmente partirà dall’inizio e sarà il principale referente offensivo. Per Flick il problema sarà in difesa, con le pesanti assenze di Koundé e Balde che non hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Flick intanto pensa a come fermare le incursioni dell’Inter, che nella partita d’andata è crollata su una zona del campo dominata da Denzel Dumfries. A centrocampo invece, si prepara Dani Olmo che torna a disposizione del tecnico per un evento importantissimo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea De Pauli