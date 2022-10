Barcellona-Inter, Xavi pensa alla difesa a tre: dietro cambia la formazione

Barcellona-Inter, stasera alle ore 21, potrebbe vedere entrambe le squadre con la difesa a tre. Se per Inzaghi la retroguardia è sicura (vedi articolo) per Xavi è una possibile soluzione per impostare la gara in maniera differente.

TRAZIONE ANTERIORE – In Barcellona-Inter i catalani potrebbero presentarsi con appena un difensore centrale di ruolo, Eric Garcia. I tanti infortuni, ultimo in ordine di tempo quello di Andreas Christensen al Meazza, hanno svuotato la retroguardia blaugrana. Jules Koundé non ha recuperato in tempo, Ronald Araujo ha tempi ancora più lunghi. Ecco quindi che Xavi, anziché usare il veterano Gerard Piqué come a Milano da subentrato, pensa a una doppia modifica. In primis l’arretramento di Frenkie de Jong al centro della difesa, per impostare dal basso e avere da subito il possesso palla (vedi articolo). Poi fare una difesa a tre davanti a Marc-André ter Stegen con l’olandese, Garcia e Marcos Alonso terzo centrale, alzando Sergi Roberto a tutta fascia. Sulla sinistra andrebbe Pedri.

CONFERME DAVANTI – Se il Barcellona pensa a modifiche in difesa centrocampo e attacco saranno gli stessi visti in casa dell’Inter. L’unico dubbio, come detto, è legato alla posizione di Pedri ma non ci sono dubbi sulla sua titolarità. Con lui, in mezzo al campo, Sergio Busquets e Gavi (quest’ultimo da interno destro in caso di 4-3-3). Davanti Robert Lewandowski non ha segnato né otto giorni fa né domenica sera col Celta Vigo in Liga (vedi articolo), bisognerà stare attenti più del solito. Ai suoi lati Raphinha e Ousmane Dembélé, quest’ultimo il più pericoloso a San Siro con anche un palo colpito. Ha recuperato all’ultimo Franck Kessié, con l’ex Milan entrato in extremis nei convocati (vedi articolo). Questa la probabile formazione di Xavi per Barcellona-Inter: ter Stegen; Eric Garcia, de Jong, Marcos Alonso; Sergi Roberto, Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé.