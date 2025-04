Barcellona-Inter, un infortunio per Flick! Prima sostituzione

Prima della fine del primo tempo, sul momentaneo risultato di 2-2, si è infortunato un giocatore del Barcellona nella sfida d’andata contro l’Inter in Champions League. I dettagli.

INFORTUNIO – Jules Kounde non ce la fa proprio a proseguire la gara d’andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter. Al minuto 39 il francese, che ha saltato una sola partita in stagione, ha dato forfait per un infortunio. Ancora non si hanno informazioni precise sulle condizioni del calciatore, che però diventa un dubbio anche per il ritorno considerando i pochi giorni di distanza dal prossimo match. Il risultato è momentaneamente di 2-2.