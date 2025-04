Barcellona-Inter con Thuram dall’inizio! Altri 2 verso la conferma – CdS

Thuram recuperato e arruolabile già dal primo minuto per Barcellona-Inter. Questa la più bella notizia per i colori nerazzurri. A Barcellona, Inzaghi è pronto anche a confermare due giocatori.

RIECCOLO – La rifinitura di ieri ha dato la conferma definitiva: Marcus Thuram giocherà Barcellona-Inter dal primo minuto. L’attaccante francese, dopo i progressi di lunedì, ieri ha fatto la rifinitura con la squadra, concedendosi pure al classico strike con i palloni della Champions League. Oggi sarà regolarmente in campo dal primo minuto per Barcellona-Inter. I nerazzurri lo ritrovano dopo aver perso tre partite di fila contro Bologna, Milan e Roma. L’ultima partita giocata dal figlio d’arte è stata quella contro il Bayern Monaco, nel ritorno dei quarti di finale di Champions. Insomma, il suo recupero è di importanza capitale.

La probabile formazione per Barcellona-Inter: non solo Thuram

DENTRO – Ma da un francese che recupera, ce n’è un altro che si infortuna. E si tratta di Benjamin Pavard. Il francese ha rimediato una piccola distorsione alla caviglia contro la Roma e dunque salta il match di questa sera, per sperare il recupero in vista del ritorno. Al suo posto, com’è già successo contro i giallorossi, ci dovrebbe essere Yann Aurel Bisseck. Il tedesco spera di ripetere la prestazione col Milan in Coppa Italia, quando limitò al meglio Rafael Leao. L’avversario è uno dei più scomodi al mondo. Raphinha. Infine, a sinistra, ci sarà regolarmente Federico Dimarco, nonostante un rendimento non eccellente.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.