Barcellona-Inter 3-3, il tabellino della partita di Champions League

Barcellona-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-3: questo il tabellino della partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League 2024-2025.

E C’È PURE RIMPIANTO – L’Inter esce indenne da una partita complicatissima, e poteva pure vincerla. Contro il Barcellona è un folle 3-3: sei gol, traverse, parate assurde, gol annullato per un minimo e tantissimo altro. Con Marcus Thuram che segna al volo di tacco dopo trenta secondi e Denzel Dumfries doppietta al rientro da titolare. In mezzo uno show, di Lamine Yamal, e il solito rimpallo sfortunatissimo sull’autogol di Yann Sommer. Fra sei giorni il ritorno al Meazza, chi vince va in finale altrimenti tempi supplementari. Questo il tabellino di Barcellona-Inter.

BARCELLONA-INTER 3-3 – IL TABELLINO

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé (42’ Eric Garcia), Cubarsì (83’ Christensen), Inigo Martinez, Gerard Martin (46’ Araujo); Pedri (83’ Gavi), F. de Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo (68’ F. Lopez), Raphinha; Ferran Torres.

In panchina: Inaki Pena, Astralaga, Ansu Fati, Torre, Pau Victor, Fort.

Allenatore: Hansi Flick.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries (81’ Darmian), Barella, Calhanoglu (71’ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (56’ Carlos Augusto); M. Thuram (81’ Zielinski), Lautaro Martinez (46’ Taremi).

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Arnautovic, Asllani, Darmian, Re Cecconi, Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Clément Turpin della federazione francese (Danos – Pages; Letexier; VAR Brisard; A. VAR Delajod).

Gol: 1’ M. Thuram (I), 21’, 64’ Dumfries (I), 24’ Lamine Yamal, 38’ Ferran Torres, 65’ aut. Sommer.

Ammoniti: Calhanoglu (I), Cubarsì (B).

Recupero: 2’ PT, 3’ ST.