Barcellona-Inter, rebus in attacco: Taremi, Arnautovic o 5-4-1? – CdS

Alla vigilia di Barcellona-Inter, Inzaghi dovrà sciogliere il dubbio in attacco. Bagarre Taremi-Arnautovic oppure un cambio modulo, ossia il 5-4-1.

BAGARRE – La vigilia di Barcellona-Inter sarà ovviamente caratterizzata dal bollettino medico di Marcus Thuram. Da capire se il francese potrà farcela (clicca qui per le ultimissime). Comunque vada, se il francese dovesse partire per Barcellona non giocherà quasi certamente dal primo minuto. Ecco che Simone Inzaghi dovrà allora scegliere il partner da affiancare a Lautaro Martinez. Il capitano, insieme a Nicolò Barella, è chiamato ad una grande notte europea. Per Inzaghi non c’è l’imbarazzato della scelta: o rilanciare il deludentissimo Mehdi Taremi oppure ridare spazio ancora una volta a Marko Arnautovic, che però si è fatto giù 90′ con la Roma e la sua condizione fisica deve essere gestita, sottolinea il Corriere dello Sport, per evitare nuovi guai muscolari.

Barcellona-Inter, oltre alla bagarre Taremi-Arnautovic Inzaghi tiene in conto anche l’ipotesi del 5-4-1

L’IPOTESI – Ma c’è una terza ipotesi: ossia quella di cambiare modulo e di presentarsi al Montjuic per Barcellona-Inter con il 5-4-1. In questo caso, ci sarebbe l’inserimento e l’avanzamento di un centrocampista sulla linea della trequarti. E il papabile sarebbe Davide Frattesi. In allenamento sono stati fatti degli esperimenti, ma la soluzione non è mai stata provata in partita sul campo e andrà ben ponderata data l’importanza della sfida in Catalogna.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia