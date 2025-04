Barcellona-Inter, la partita più elettrizzante nel momento più difficile

Barcellona-Inter completa l’andata delle semifinali di Champions League, dopo che ieri il PSG ha vinto 0-1 in casa dell’Arsenal. E alle 21, al Montjuic, sarebbe meraviglioso fare risultato per rilanciarsi.

L’ORA DELLA VERITÀ – Non rovinare tutto. Barcellona-Inter mette in palio non solo un primo round di una semifinale di Champions League, ma anche un messaggio da mandare in mondovisione: esserci, ancora. L’ultima settimana è stata devastante, la peggiore della storia recente dell’Inter, con la Coppa Italia malamente sfumata in un derby e la Serie A quasi. Ora resta la montagna da scalare più alta di tutte: la Champions League. Contro l’avversario più complicato di tutti, il Barcellona, ma anche quello che può dare più stimoli rispetto agli altri. E magari trovare delle energie nascoste, che nelle ultime partite si pensava non ci fossero più, per dare un colpo di coda a una stagione che prima di Pasqua poteva essere epocale e ora rischia di essere disastrosa.

Barcellona-Inter, le decisioni da prendere

CHI SCHIERARE? – Marcus Thuram ieri ha svolto in gruppo l’allenamento di vigilia. È recuperato, bisogna capire se potrà partire dal 1′ in Barcellona-Inter. E l’augurio è che sia in condizione, perché né Marko Arnautovic né (soprattutto) Mehdi Taremi sembrano presentabili per una partita del genere. Poi c’è da sostituire Benjamin Pavard, e visti i danni epocali fatti da Yann Bisseck sarebbe il caso di pensare a Matteo Darmian terzo centrale col ritrovato Denzel Dumfries a destra. Ma anche a sinistra Carlos Augusto, in questo momento, dà più garanzie fisiche di Federico Dimarco. Mentre nel Barcellona Hansi Flick ha una squadra in salute pur essendo reduce dai supplementari in finale di Copa del Rey (vinti). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Barcellona-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.